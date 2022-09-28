Cibercriminosos usam interesse de crianças por jogos online para espalharem malwares

Os jogos conquistaram muitos fãs e adeptos. Aplicativos, a princípio, inocentes podem esconder ameaças para crianças e adolescentes ou vulnerabilidades para os adultos. Um estudo da empresa de análise de riscos Mantis apontou que cibercriminosos têm usado crianças para espalhar cavalos de troia que roubam dados das máquinas. De acordo com a pesquisa, os criminosos se aproveitam da inocência dos pequenos, aliada à vontade deles de obter vantagem em jogos online para espelharem os malwares. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia" Gilberto Sudré fala sobre os riscos dos jogos a sua segurança da informação e como se proteger. Ouça as explicações completas!