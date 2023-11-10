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CBN e a Tecnologia

Celulares: você já notou quantas vezes consulta seu aparelho diariamente?

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 11:15

Publicado em 

10 nov 2023 às 11:15
Smartphone, celular, redes sociais
Smartphone, celular, redes sociais Crédito: Pexels
O brasileiro adora um celular e a maior parte dos nossos acessos à Internet é feito por este dispositivo. Muito provavelmente, antes ou depois de ouvir essa mensagem, você deve ter dado aquela "olhadinha" no seu aparelho em busca de uma nova mensagem, informação ou post de alguém. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender porque desenvolvemos este habito, que pode roubar nossa atenção e como se policiar para evitar excessos. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia- 10-11-23.mp3

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