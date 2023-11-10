Celulares: você já notou quantas vezes consulta seu aparelho diariamente?

O brasileiro adora um celular e a maior parte dos nossos acessos à Internet é feito por este dispositivo. Muito provavelmente, antes ou depois de ouvir essa mensagem, você deve ter dado aquela "olhadinha" no seu aparelho em busca de uma nova mensagem, informação ou post de alguém. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender porque desenvolvemos este habito, que pode roubar nossa atenção e como se policiar para evitar excessos. Ouça a conversa completa!