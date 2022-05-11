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CBN e a Tecnologia

Celular roubado? Conheça as dicas para proteger o acesso aos apps de bancos

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 11:20

Publicado em 

11 mai 2022 às 11:20
Saiba como identificar aplicativos maliciosos no seu smartphone
Crédito: Pexels
Desde a última sexta-feira (06), a internet se movimenta com o caso do agente de talentos Bruno De Paula, de 36 anos. Em 29 de abril, ele usava o celular dentro de um táxi quando teve o aparelho roubado. Com o aparelho destravado, os criminosos realizaram operações bancárias que totalizaram mais de R$ 143 mil de prejuízo. O desespero maior, segundo ele, é que parte dos recursos foi movimentada quando as empresas responsáveis pelos serviços já haviam sido notificadas do roubo. Assunto para Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia, que explica como proteger melhor os aplicativos de bancos para diminuir o risco deste tipo de evento. Acompanhe!
CBN e aTecnologia- 11-05-22

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