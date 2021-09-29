Celular que dobra: a novidade que chega ao mercado

No último mês de agosto a Samsung confirmou que a nova geração dos chamados celulares dobráveis já teve 920 mil unidades comercializadas apenas na Coreia do Sul. Considerando os demais países em que estão disponíveis, esses números ultrapassam a casa do milhão. A Samsung também anunciou no último dia 15 o lançamento de sua terceira geração de celulares dobráveis no Brasil. O Galaxy Z Fold 3 e o Galaxy Z Flip 3 começaram a ser vendidos no país. Mas, afinal, o que são esses celulares dobráveis? Quando eles estarão disponíveis para o público? Tema para Gilberto Sudré, nesta edição do "CBN e a Tecnologia". Ouça as explicações completas!