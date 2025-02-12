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CBN e a Tecnologia

Celular pode "explodir" mesmo sem estar carregando?

Ouça as explicações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 11:26

Publicado em 

12 fev 2025 às 11:26
Celular explode no bolso de mulher que fazia compras em Goiás
Celular explode no bolso de mulher que fazia compras em Goiás Crédito: Reprodução
Acompanhamos nessa semana o caso de um celular que explodiu no bolso de uma vítima sem estar sendo carregado. Apesar de ocorrências como esta serem raras, sempre chamam a atenção pela intensidade do fato. Uma jovem ficou ferida após o celular que estava no bolso traseiro da calça explodir enquanto ela fazia compras em Anápolis, Goiás, no último sábado (8). A mulher foi encaminhada para um hospital com queimaduras de primeiro e segundo graus, mas recebeu alta no mesmo dia. As causas do ocorrido serão investigadas pela Polícia Civil. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender os motivos que podem levar uma bateria de celular explodir. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia -12-02-25.mp3

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