Celular pode "explodir" mesmo sem estar carregando?

Acompanhamos nessa semana o caso de um celular que explodiu no bolso de uma vítima sem estar sendo carregado. Apesar de ocorrências como esta serem raras, sempre chamam a atenção pela intensidade do fato. Uma jovem ficou ferida após o celular que estava no bolso traseiro da calça explodir enquanto ela fazia compras em Anápolis, Goiás, no último sábado (8). A mulher foi encaminhada para um hospital com queimaduras de primeiro e segundo graus, mas recebeu alta no mesmo dia. As causas do ocorrido serão investigadas pela Polícia Civil. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender os motivos que podem levar uma bateria de celular explodir. Ouça a conversa completa!