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CBN e a Tecnologia

Celular e TV por assinatura: Anatel cria comparador de preços de telecomunicações!

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 11:14

Publicado em 

07 jun 2024 às 11:14
Anatel, sinal pirata, IPTV, TV Box
Anatel, sinal pirata Crédito: Divulgação
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) lançou, nesta semana, uma ferramenta que promete ajudar consumidores a comparar ofertas de diferentes empresas de telefonia móvel, banda larga, TV por assinatura, telefonia fixa e combos. O novo serviço é chamado "Anatel Busca Oferta". Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer funciona.
CBN - CBN e a Tecnologia - 07-06-24.mp3
O que a plataforma faz:
• Lista, detalha e compara ofertas por município e serviço de telecomunicações
• Filtra ofertas por nome, empresa, preço, atributos, fidelização, etc
• Recebe dados de ofertas por cadastramento manual ou em lote
• Verifica a qualidade de dados e disponibiliza reporte de erros às prestadoras
• Direciona o consumidor para o endereço eletrônico da oferta na prestadora
O que a plataforma não faz:
· Não coleta dados pessoais
· Não recebe reclamações sobre ofertas
· Não realiza negociação ou contratação.
[fonte: Anatel]

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