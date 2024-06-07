Celular e TV por assinatura: Anatel cria comparador de preços de telecomunicações!

Anatel, sinal pirata Crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) lançou, nesta semana, uma ferramenta que promete ajudar consumidores a comparar ofertas de diferentes empresas de telefonia móvel, banda larga, TV por assinatura, telefonia fixa e combos. O novo serviço é chamado "Anatel Busca Oferta". Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer funciona.

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O que a plataforma faz:

• Lista, detalha e compara ofertas por município e serviço de telecomunicações

• Filtra ofertas por nome, empresa, preço, atributos, fidelização, etc

• Recebe dados de ofertas por cadastramento manual ou em lote

• Verifica a qualidade de dados e disponibiliza reporte de erros às prestadoras

• Direciona o consumidor para o endereço eletrônico da oferta na prestadora

O que a plataforma não faz:

· Não coleta dados pessoais

· Não recebe reclamações sobre ofertas

· Não realiza negociação ou contratação.