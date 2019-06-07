Caso Moro: Saiba como evitar a invasão de hackers no seu celular

O celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sofreu uma tentativa de invasão de hacker, conforme informou o ministério na última terça-feira (4). O celular teria sido invadido quando o ministro atendeu uma ligação feita pelo próprio número dele. O invasor ficou seis horas utilizando um aplicativo de mensagens - o Telegram.