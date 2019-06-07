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Caso Moro: Saiba como evitar a invasão de hackers no seu celular

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 07 de Junho de 2019 às 11:40

Publicado em 

07 jun 2019 às 11:40
O celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sofreu uma tentativa de invasão de hacker, conforme informou o ministério na última terça-feira (4). O celular teria sido invadido quando o ministro atendeu uma ligação feita pelo próprio número dele. O invasor ficou seis horas utilizando um aplicativo de mensagens - o Telegram.
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 07-06-19
 
Nesta sexta-feira (07), o comentarista Gilberto Sudré repercute a invasão do celular de Moro e explica como hackers conseguem "entrar" no sistema.

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