Casas do futuro estão cada vez mais perto da nossa realidade

Você sabe o que é uma casa inteligente? Já ouviu falar da automação residencial? Pois saiba que essas tecnologias estão cada vez mais perto da nossa realidade. Transformar o nosso lar em um lugar moderno e totalmente digital já é possível, com diversos produtos "smart" que estão sendo lançados por empresas de tecnologia.
Dentre as opções de automação temos lâmpadas inteligentes, dispositivos que ligam a distância, smart plugs e até eletrodomésticos inteligentes. Esse é o assunto abordado por Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia. Como aplicar essas tecnologias no nosso dia a dia. O comentarista explica! Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - 16-10-20