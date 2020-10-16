Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E A TECNOLOGIA

Casas do futuro estão cada vez mais perto da nossa realidade

Como aplicar essas tecnologias no nosso dia a dia. O comentarista explica! Acompanhe!

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 11:15

Publicado em 

16 out 2020 às 11:15
Você sabe o que é uma casa inteligente? Já ouviu falar da automação residencial? Pois saiba que essas tecnologias estão cada vez mais perto da nossa realidade. Transformar o nosso lar em um lugar moderno e totalmente digital já é possível, com diversos produtos "smart" que estão sendo lançados por empresas de tecnologia.
Dentre as opções de automação temos lâmpadas inteligentes, dispositivos que ligam a distância, smart plugs e até eletrodomésticos inteligentes. Esse é o assunto abordado por Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia. Como aplicar essas tecnologias no nosso dia a dia. O comentarista explica! Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - 16-10-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados