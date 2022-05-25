Casas conectadas já são realidade; inteligentes ainda não

Quando falamos de automação residencial e casas inteligentes, para algumas pessoas vem a mente a simpática família do desenho dos "Jetsons" e sua casa onde tudo funcionava automaticamente. Mas será que hoje já temos tecnologia para esse tipo de resultado? É simples ou já encontramos soluções com valores accessíveis? O que há de concreto sobre isso? Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré recebe George Wootton, diretor do Instituto da Automação e consultor em Internet das Coisas e Casa Inteligente. O convidado explica, por exemplo, que hoje ainda não se pode dizer que temos casas inteligentes no mundo. O que temos são experiências de residências conectadas.