Casa inteligente: os itens para um ambiente automatizado

Você lembra de "Os Jetsons", o desenho animado que mostrava casas altamente inteligentes e automatizadas? Ainda estamos um pouco longe daquela realidade, mas já temos muitos acessórios para melhorar o conforto e o controle das nossas residências. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré traz como destaque alguns dos itens que já marcam o início dessa automação residencial. Lâmpadas inteligentes, com WiFi, painéis de iluminação e as fitas de LED estão entre os produtos mais baratos e fáceis de instalar. Também há câmeras, alarmes e sensores que permitem atender à porta e ver imagens em tempo real pelo smartphone. Ouça a conversa completa!