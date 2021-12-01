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CBN e a Tecnologia

Casa inteligente: os itens para um ambiente automatizado

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 11:30

Publicado em 

01 dez 2021 às 11:30
Casa inteligente
Casa inteligente Crédito: Pixabay
Você lembra de "Os Jetsons", o desenho animado que mostrava casas altamente inteligentes e automatizadas? Ainda estamos um pouco longe daquela realidade, mas já temos muitos acessórios para melhorar o conforto e o controle das nossas residências. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré traz como destaque alguns dos itens que já marcam o início dessa automação residencial. Lâmpadas inteligentes, com WiFi, painéis de iluminação e as fitas de LED estão entre os produtos mais baratos e fáceis de instalar. Também há câmeras, alarmes e sensores que permitem atender à porta e ver imagens em tempo real pelo smartphone. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 01-12-21.mp3

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