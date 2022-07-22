Carregamento sem fio e os diferentes tipos de cargas de celulares

A demora na recarga da bateria de celulares e dispositivos móveis sempre foi uma preocupação dos usuários. Sabendo disto os fabricantes tem desenvolvido carregadores mais potentes, que permitem cargas mais rápidas em seus aparelhos, mas o que é exatamente esta recarga rápida? Ela faz mal para a bateria do seu celular? E que outros modos de recarga existem? Você já ficou esperando seu celular carregar antes de sair de casa ou do trabalho? Gilberto Sudré trata do assunto nesta edição do “CBN e a Tecnologia”. Ouça a conversa completa!