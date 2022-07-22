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CBN e a Tecnologia

Carregamento sem fio e os diferentes tipos de cargas de celulares

Fabricantes tem desenvolvido carregadores mais potentes, que permitem cargas mais rápidas em seus aparelhos

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 12:06

Publicado em 

22 jul 2022 às 12:06
carregador sem fio
carregador sem fio Crédito: Pixabay
A demora na recarga da bateria de celulares e dispositivos móveis sempre foi uma preocupação dos usuários. Sabendo disto os fabricantes tem desenvolvido carregadores mais potentes, que permitem cargas mais rápidas em seus aparelhos, mas o que é exatamente esta recarga rápida? Ela faz mal para a bateria do seu celular? E que outros modos de recarga existem? Você já ficou esperando seu celular carregar antes de sair de casa ou do trabalho? Gilberto Sudré trata do assunto nesta edição do “CBN e a Tecnologia”. Ouça a conversa completa!
CBN E A TECNOLOGIA - 22-07-22

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