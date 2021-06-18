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CBN e a Tecnologia

Cansado de tanta informação? 70% dos brasileiros sofrem efeitos da infodemia

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 12:01

Publicado em 

18 jun 2021 às 12:01
70% dos brasileiros sofrem efeitos da infodemia
70% dos brasileiros sofrem efeitos da infodemia Crédito: Freepik
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", Gilberto Sudré traz como destaque a notícia de que sete em cada 10 trabalhadores brasileiros estão sofrendo os efeitos da infodemia no ambiente de trabalho, como sobrecarga mental, distração e ineficiência nas tarefas laborais. Isso é o que mostra um estudo realizado pela Kaspersky, em parceria com a consultoria Corpa. A Kaspersky, sendo especializada em cibersegurança, traçou também um paralelo entre os efeitos da infodemia e a segurança de dados e trabalhadores: a desatenção provocada pelo excesso de informação é elemento crítico que pode colocar em xeque a segurança de equipamentos e dados. Ouça a análise do comentarista!
CBN e a Tecnologia - 18-06-21.mp3

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