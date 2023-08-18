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Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

Brasileiros passam, em média, 5h30 por dia com smartphones; qual é a sua média?

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 11:46

Publicado em 

18 ago 2023 às 11:46
Smartphone, FOMO, tecnologia, redes sociais, mexer no celular
Smartphone, FOMO, tecnologia, redes sociais, mexer no celular Crédito: Pexels
Estreia no fim de agosto o documentário “Dopamina - Os Efeitos das Redes Sociais no Cérebro”, que investiga os impactos do consumo excessivo de smartphones e aplicativos. O filme, dirigido por Léo Favier, revela que brasileiros passam, em média, 5 horas e 30 minutos diante de telas de celulares. As informações são de “O Globo”.
E você está nesta média ou fora dela? A verdade é que estamos nos tornando cada vez mais conectados. Nesta edição do “CBN e a Tecnologia”, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender como encontrar um equilíbrio saudável entre a tecnologia e o nosso bem estar. 
CBN - CBN e a Tecnologia - 18-08-23

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