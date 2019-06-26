Brasileiro quer dar adeus às senhas e usar mais a biometria

Você já pensou em se livrar de memorizar todas as suas senhas e utilizar meios de autenticação mais modernos como a biometria e o reconhecimento facial, de voz e íris? Esse é o desejo de grandes parte dos brasileiros, conforme pesquisa recente de uma consultoria digital. 89% dos entrevistados já utilizaram novos tipos de recurso de autenticação, porém o número despenca para cerca de 20% quando fala-se de reconhecimentos mais modernos e seguros, como o facial, de voz e íris. Nesta quarta-feira, Gilberto Sudré explica o que falta para os novos recursos se popularizarem no Brasil. Acompanhe!