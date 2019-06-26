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Brasileiro quer dar adeus às senhas e usar mais a biometria

É o que aponta uma pesquisa de uma consultoria digital. A análise é do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 11:16

Publicado em 

26 jun 2019 às 11:16
Você já pensou em se livrar de memorizar todas as suas senhas e utilizar meios de autenticação mais modernos como a biometria e o reconhecimento facial, de voz e íris? Esse é o desejo de grandes parte dos brasileiros, conforme pesquisa recente de uma consultoria digital. 89% dos entrevistados já utilizaram novos tipos de recurso de autenticação, porém o número despenca para cerca de 20% quando fala-se de reconhecimentos mais modernos e seguros, como o facial, de voz e íris. Nesta quarta-feira, Gilberto Sudré explica o que falta para os novos recursos se popularizarem no Brasil. Acompanhe!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 26-06-19

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