Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

Brasileiro passa 46 horas por mês em redes sociais; você controla seu tempo?

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 17 de Março de 2023 às 11:38

Publicado em 

17 mar 2023 às 11:38
Redes Sociais
Redes Sociais Crédito: Pixabay
Um levantamento da “Comscore” mostra que as redes sociais são preferidas pelos brasileiros frente a outras categorias online, o que coloca o país na terceira posição entre as nações que mais consomem conteúdo desses aplicativos em todo o mundo - atrás de Índia e Indonésia, e à frente de Estados Unidos, México e Argentina.
A análise “Tendências de Social Media 2023” mostra que os 131,5 milhões de usuários conectados no Brasil têm passado cada vez mais tempo na internet, em especial nessas plataformas. A categoria foi a mais consumida em dezembro de 2022, somando 356 bilhões de minutos, o que equivale a 46 horas de conexão por usuário no mês, e representa um aumento de 31% em relação a janeiro de 2020.
Você controla ou não o seu tempo de uso da internet? E o tempo que as crianças usam? Tema para o comentarista Gilberto Sudré, nesta edição do “CBN e a Tecnologia”. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 17-03-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados