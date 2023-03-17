Brasileiro passa 46 horas por mês em redes sociais; você controla seu tempo?

Redes Sociais Crédito: Pixabay

Um levantamento da “Comscore” mostra que as redes sociais são preferidas pelos brasileiros frente a outras categorias online, o que coloca o país na terceira posição entre as nações que mais consomem conteúdo desses aplicativos em todo o mundo - atrás de Índia e Indonésia, e à frente de Estados Unidos, México e Argentina.

A análise “Tendências de Social Media 2023” mostra que os 131,5 milhões de usuários conectados no Brasil têm passado cada vez mais tempo na internet, em especial nessas plataformas. A categoria foi a mais consumida em dezembro de 2022, somando 356 bilhões de minutos, o que equivale a 46 horas de conexão por usuário no mês, e representa um aumento de 31% em relação a janeiro de 2020.

Você controla ou não o seu tempo de uso da internet? E o tempo que as crianças usam? Tema para o comentarista Gilberto Sudré, nesta edição do “CBN e a Tecnologia”. Ouça a conversa completa!