Brasil é o 2° país que mais usa o Threads; o que deu deu certo e ainda falta na rede social

O Threads , rede social da Meta para concorrer com o Twitter, alcançou a marca de 150 milhões de downloads. De acordo com a plataforma de monitoramento data.ai, o aplicativo foi o mais rápido do mundo a alcançar este feito, chegando a 150 milhões de downloads 5,5 vezes mais rápido que o Pokémon GO, que era o recordista até então. Enquanto Pokémon GO demorou 33 dias para alcançar a marca, o Threads levou apenas seis.