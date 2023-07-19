Brasil é o 2° país que mais usa o Threads; o que deu deu certo e ainda falta na rede social

O Threads , rede social da Meta para concorrer com o Twitter, alcançou a marca de 150 milhões de downloads. De acordo com a plataforma de monitoramento data.ai, o aplicativo foi o mais rápido do mundo a alcançar este feito, chegando a 150 milhões de downloads 5,5 vezes mais rápido que o Pokémon GO, que era o recordista até então. Enquanto Pokémon GO demorou 33 dias para alcançar a marca, o Threads levou apenas seis.
A pedido do ouvinte Austri, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré conversa sobre o que deu certo e o que ainda falta na nova rede social. "O Threads chegou e como toda nova plataforma há diversos pontos a melhorar e também tem situações em que a ferramenta já acertou", diz. Ouça a conversa completa!
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