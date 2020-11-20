Black Friday: tudo o que você precisa saber pra comprar em segurança

Dia 27 de novembro, daqui a uma semana, é a data marcada para a realização da Black Friday no Brasil. Mas, é claro, boa parte dos consumidores já está à procura de promoções e descontos, ainda mais em clima de final de ano. Em vários sites, por exemplo, estratégias já estão sendo montadas para atrair os consumidores. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré traz dicas esclarecedoras para quem está de olho nessas promoções e quer, principalmente, fazer tudo com segurança. Acompanhe as explicações!