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Black Friday: tudo o que você precisa saber pra comprar em segurança

As dicas de Gilberto Sudré

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 12:41

Publicado em 

20 nov 2020 às 12:41
Dia 27 de novembro, daqui a uma semana, é a data marcada para a realização da Black Friday no Brasil. Mas, é claro, boa parte dos consumidores já está à procura de promoções e descontos, ainda mais em clima de final de ano. Em vários sites, por exemplo, estratégias já estão sendo montadas para atrair os consumidores. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré traz dicas esclarecedoras para quem está de olho nessas promoções e quer, principalmente, fazer tudo com segurança. Acompanhe as explicações!
CBN e a Tecnologia - 20-11-20

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