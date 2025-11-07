Black Friday chegando e vai trocar de celular? O que fazer antes de vender o antigo!

Muitos consumidores já se preparam para as promoções da Black Friday 2025, que neste ano acontecerá na sexta-feira, 28 de novembro. Se você pensa em aproveitar a oportunidade para trocar de celular é preciso preparar o aparelho antigo caso queira vendê-lo. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer alguns procedimentos que ajudam tanto a garantir a proteção dos seus dados, quanto evitar problemas ao utilizar o dispositivo novo. Ouça a conversa completa!