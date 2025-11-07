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CBN e a Tecnologia

Black Friday chegando e vai trocar de celular? O que fazer antes de vender o antigo!

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 07 de Novembro de 2025 às 11:12

Publicado em 

07 nov 2025 às 11:12
Smartphone
Smartphone Crédito: Pexels
Muitos consumidores já se preparam para as promoções da Black Friday 2025, que neste ano acontecerá na sexta-feira, 28 de novembro. Se você pensa em aproveitar a oportunidade para trocar de celular é preciso preparar o aparelho antigo caso queira vendê-lo. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer alguns procedimentos que ajudam tanto a garantir a proteção dos seus dados, quanto evitar problemas ao utilizar o dispositivo novo. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 07-11- 25.mp3

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