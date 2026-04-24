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CBN e a Tecnologia

"Barato que sai caro": quais eletrônicos você deve evitar de comprar usados?

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 11:56

Publicado em 

24 abr 2026 às 11:56
Aparelho de telefone celular smartphone
Aparelho de telefone celular smartphone Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vai um importante alerta. Sabe aquele ditado “o barato sai caro”? Pois é… ele nunca fez tanto sentido quanto no mundo dos eletrônicos usados! Comprar um celular de segunda mão pode até parecer um ótimo negócio… até você descobrir que a bateria dura menos que promessa de político e o histórico do aparelho é mais misterioso do que filme de suspense. Vamos revelar quais eletrônicos você deve evitar comprar usados e o porquê. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 24-04-26.mp3

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