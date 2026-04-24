"Barato que sai caro": quais eletrônicos você deve evitar de comprar usados?

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vai um importante alerta. Sabe aquele ditado “o barato sai caro”? Pois é… ele nunca fez tanto sentido quanto no mundo dos eletrônicos usados! Comprar um celular de segunda mão pode até parecer um ótimo negócio… até você descobrir que a bateria dura menos que promessa de político e o histórico do aparelho é mais misterioso do que filme de suspense. Vamos revelar quais eletrônicos você deve evitar comprar usados e o porquê. Ouça a conversa completa!