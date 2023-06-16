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CBN e a Tecnologia

Backup? Nuvem? Saiba como e onde fazer as suas cópias de segurança

Quem traz as explicações é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 11:14

Publicado em 

16 jun 2023 às 11:14
Pen drive
Pen Drive Crédito: Pixabay
Depois de ouvir o caso (curioso) na CBN da estudante da Ufes que perdeu um pen-drive com anos de pesquisa, a ouvinte Luciana Brici sugeriu que o comentarista Gilberto Sudré falasse sobre cuidados com dispositivos e como usar a nuvem ou outro meio para armazenar arquivos diversos sem comprometer o sigilo de informações. Ouça as dicas!
CBN - CBN e a Tecnologia - 16-06-23.mp3
Neste semana chamou a atenção o caso da universitária Mirna Santiago Sabatini, que cursa Ciências Sociais na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ela foi até uma copiadora em Jardim da Penha, Vitória, na última quarta-feira (07), para fazer uma impressão. Ela levou um pen drive contendo mais de cinco anos de estudos e pesquisas. Quando chegou em casa, viu que não estava mais com o dispositivo: desde então, vem pedindo ajuda nas redes sociais para encontrar o aparelho e recuperar o material. 

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