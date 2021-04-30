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CBN E A TECNOLOGIA

As tecnologias que mudaram o mundo nos últimos 25 anos

Ouça a participação especial do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 10:54

Publicado em 

30 abr 2021 às 10:54
Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré faz uma viagem pelo universo da tecnologia nos últimos 25 anos, cuja data deste 30 de abril remete ao aniversário da CBN Vitória. Lá em 1996, por exemplo, você se lembra como era sua forma de ouvir rádio? Será que você conseguiria imaginar que, em 25 anos, o universo tecnológico estivesse tão evoluído e repleto de novas oportunidades e tendências? O comentarista faz essa viagem no tempo. E, claro, tem o olhar pro futuro. O que esperar das tecnologias para os próximos anos? Confira a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 30-04-21.mp3

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