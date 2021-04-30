As tecnologias que mudaram o mundo nos últimos 25 anos

Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré faz uma viagem pelo universo da tecnologia nos últimos 25 anos, cuja data deste 30 de abril remete ao aniversário da CBN Vitória. Lá em 1996, por exemplo, você se lembra como era sua forma de ouvir rádio? Será que você conseguiria imaginar que, em 25 anos, o universo tecnológico estivesse tão evoluído e repleto de novas oportunidades e tendências? O comentarista faz essa viagem no tempo. E, claro, tem o olhar pro futuro. O que esperar das tecnologias para os próximos anos? Confira a conversa completa!