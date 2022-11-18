As mídias e redes sociais fizeram a sociedade pior? O que dizem os especialistas!

As redes/mídias sociais podem ser uma ferramenta para encontrar amigos, compartilhar informações, fotos, registrar momentos... Mas será que seu uso acabou por deixar a sociedade pior? É sobre esse cenário que o comentarista Gilberto Sudré trata nesta edição do CBN e a Tecnologia. Façamos uma viagem ao tempo para amparar a conversa! Em 2004, a internet estava em fase de popularização no Brasil. O país começava a sair da era da conexão discada e engatinhava na banda larga, o que abriu as porteiras para novas experiências virtuais. Uma das experiências que mais se destacou nessa fase da relação do brasileiro com a rede tinha um nome estranho: Orkut.