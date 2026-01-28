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CBN e a Tecnologia

Apps de saúde podem deixar dados confidenciais expostos? Entenda!

Acompanhe as observações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 28 de Janeiro de 2026 às 12:21

Publicado em 

28 jan 2026 às 12:21
Aplicativos de saúde, apps de saúde, smartwatch, saúde, batimento cardíaco monitorado pelo relógio
Aplicativos de saúde, apps de saúde, smartwatch, saúde, batimento cardíaco monitorado pelo relógio Crédito: Freepik
Atualmente há um aplicativo para quase tudo e área que está crescendo mais do que a maioria é a de saúde! Há aplicativos de saúde disponíveis para ajudar em praticamente qualquer condição. Porém, ao usar esses aplicativos, você pode estar compartilhando alguns dos dados mais confidenciais que possui. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer os principais riscos de privacidade e segurança do uso desses aplicativos e como você pode se manter seguro. Ouça a conversa completa!
CBN E A TECNOLOGIA - 17.00s - 28-01-26.mp3

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