Apps de saúde podem deixar dados confidenciais expostos? Entenda!

Atualmente há um aplicativo para quase tudo e área que está crescendo mais do que a maioria é a de saúde! Há aplicativos de saúde disponíveis para ajudar em praticamente qualquer condição. Porém, ao usar esses aplicativos, você pode estar compartilhando alguns dos dados mais confidenciais que possui. Nesta edição do CBN e a Tecnologia, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer os principais riscos de privacidade e segurança do uso desses aplicativos e como você pode se manter seguro. Ouça a conversa completa!