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CBN E A TECNOLOGIA

Apple oferece US$ 1 milhão para quem hackear iPhone

Outro destaque trazido pelo comentarista Gilberto Sudré é a brecha em sistemas de segurança que expõe impressões digitais

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 12:24

Publicado em 

16 ago 2019 às 12:24
Uma das principais empresas de tecnologia, a Apple está oferecendo até US$ 1 milhão, o equivalente a quase R$ 4 milhões, para quem conseguir hackear o iPhone. A intenção é detectar possíveis falhas no sistema do smartphone, em um mundo cada dia mais preocupado com vazamento de dados.
A empresa já chegou a pagar US$ 200 mil por relatórios sobre bugs que poderiam ser corrigidos com atualização de software. O prêmio milionário agora se aplica a quem conseguir acessar o kernel, que é o núcleo de programação, sem que o usuário precise fazer alguma intervenção no aparelho. Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 16-08-19

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