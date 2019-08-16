Apple oferece US$ 1 milhão para quem hackear iPhone

Uma das principais empresas de tecnologia, a Apple está oferecendo até US$ 1 milhão, o equivalente a quase R$ 4 milhões, para quem conseguir hackear o iPhone. A intenção é detectar possíveis falhas no sistema do smartphone, em um mundo cada dia mais preocupado com vazamento de dados.

A empresa já chegou a pagar US$ 200 mil por relatórios sobre bugs que poderiam ser corrigidos com atualização de software. O prêmio milionário agora se aplica a quem conseguir acessar o kernel, que é o núcleo de programação, sem que o usuário precise fazer alguma intervenção no aparelho. Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré!