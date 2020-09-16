Apple, Android e Playstation: semana de lançamentos na tecnologia

Semana animada para o mundo da tecnologia! Isso porque várias gigantes do setor já apresentaram ou vão apresentar novas versões de seus produtos e softwares. Assunto para Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia! Nesta terça-feira (15), em seu tradicional evento de setembro, este ano no formato 100% online, a Apple contemplou diversas linhas de seu portfólio com novidades: novas versões do iPad e iPad Air, do Apple Watch, o lançamento do Apple Watch SE - uma versão limitada do relógio e com proposta financeiramente mais acessível, e o lançamento do Apple One - um pacote que reúne todos os serviços de assinatura da companhia. A gigante da maça, porém, frustou muitos clientes ao deixar o lançamento de uma nova versão do iPhone fora da programação.