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CBN E A TECNOLOGIA

Apple, Android e Playstation: semana de lançamentos na tecnologia

Quem traz os detalhes é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 11:33

Publicado em 

16 set 2020 às 11:33
Semana animada para o mundo da tecnologia! Isso porque várias gigantes do setor já apresentaram ou vão apresentar novas versões de seus produtos e softwares. Assunto para Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia! Nesta terça-feira (15), em seu tradicional evento de setembro, este ano no formato 100% online, a Apple contemplou diversas linhas de seu portfólio com novidades: novas versões do iPad e iPad Air, do Apple Watch, o lançamento do Apple Watch SE - uma versão limitada do relógio e com proposta financeiramente mais acessível, e o lançamento do Apple One - um pacote que reúne todos os serviços de assinatura da companhia. A gigante da maça, porém, frustou muitos clientes ao deixar o lançamento de uma nova versão do iPhone fora da programação.
O Google também apresentou a nova versão de seu sistema operacional - o Android 11. Por enquanto, o novo software está disponível apenas para celulares Google Pixel e alguns modelos da Xiaomi. A atualização traz funcionalidades que facilitam gerenciar conversas de diferentes apps no menu de notificações, novas opções de configuração de privacidade, além de outros recursos inéditos. Já a Sony, que anunciou recentemente que vai acabar com suas operações no Brasil, faz o lançamento final do PlayStation 5 na tarde desta quarta-feira, e deve apresentar os detalhes finais do console, o preço ,e mais jogos que chegam durante a janela de lançamentos do videogame.
CBN e a Tecnologia - 15-09-20

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