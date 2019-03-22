App funciona como 'Tinder' para vagas de emprego

Para quem procura emprego, utilizar a Internet pode ser uma alternativa em busca de uma colocação profissional. Mas você já imaginou a possibilidade de dar um ‘match’ em vagas de emprego, numa espécie de ‘Tinder’? Aplicativos semelhantes aos apps de relacionamento conectam profissionais às oportunidades do sonho. Este é o tema do CBN e a Tecnologia desta sexta-feira (22), com o comentarista Gilberto Sudré. O aplicativo Empreguei, por exemplo, foi criado em 2016 e ajuda candidatos e empresas a darem o famoso ‘match' perfeito. Confira!