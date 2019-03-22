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App funciona como 'Tinder' para vagas de emprego

Quem explica o funcionamento do aplicativo Empreguei é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 22 de Março de 2019 às 12:04

Publicado em 

22 mar 2019 às 12:04
Para quem procura emprego, utilizar a Internet pode ser uma alternativa em busca de uma colocação profissional. Mas você já imaginou a possibilidade de dar um ‘match’ em vagas de emprego, numa espécie de ‘Tinder’? Aplicativos semelhantes aos apps de relacionamento conectam profissionais às oportunidades do sonho. Este é o tema do CBN e a Tecnologia desta sexta-feira (22), com o comentarista Gilberto Sudré. O aplicativo Empreguei, por exemplo, foi criado em 2016 e ajuda candidatos e empresas a darem o famoso ‘match' perfeito. Confira!
 
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 22-03-19

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