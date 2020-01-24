Aplicativos espiões: o que são e como funcionam?

O assunto de hoje é sugestão do ouvinte Henrique! Na dúvida, ele questiona: "Gilberto Sudré, já ouvi falarem em aplicativos espiões. Você pode explicar o que é e como funcionam?". Pensando nisso, o comentarista de tecnologia Gilberto Sudré explica o que são os chamados "stalkerwares" - os aplicativos espiões. Esse tipo de sistema é desenvolvido com o objetivo de receber informações sobre todas as atividades realizadas no aparelho das vítimas. O golpe está se tornando cada vez mais comum no Brasil, principalmente para usuários do Whatsapp, que tem o aplicativo clonado. Acompanhe a análise de Sudré!