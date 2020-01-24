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Aplicativos espiões: o que são e como funcionam?

As orientações são do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 13:37

Publicado em 

24 jan 2020 às 13:37
O assunto de hoje é sugestão do ouvinte Henrique! Na dúvida, ele questiona: "Gilberto Sudré, já ouvi falarem em aplicativos espiões. Você pode explicar o que é e como funcionam?". Pensando nisso, o comentarista de tecnologia Gilberto Sudré explica o que são os chamados "stalkerwares" - os aplicativos espiões. Esse tipo de sistema é desenvolvido com o objetivo de receber informações sobre todas as atividades realizadas no aparelho das vítimas. O golpe está se tornando cada vez mais comum no Brasil, principalmente para usuários do Whatsapp, que tem o aplicativo clonado. Acompanhe a análise de Sudré!
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 24-01-20

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