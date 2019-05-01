Aplicativo reúne pontos de todos os programas de fidelidade

Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz detalhes de um aplicativo que que facilita o gerenciamento de pontos de fidelidade e ajuda a utilizá-los de forma mais inteligente. Trata-se do aplicativo da Oktoplus - disponível para iOS e Android - que possui uma lista com mais de 80 programas de fidelidade.

Sobre seu funcionamento: o usuário só precisa vincular os programas em que está cadastrado e o aplicativo disponibiliza as informações de saldo, extrato e pontos a expirar em um único ‘dashboard’. A partir dessas informações, o usuário consegue trocar seus pontos por produtos ou passagens aéreas dos programas parceiros da plataforma. No caso das passagens aéreas, a Oktoplus disponibiliza um buscador que compara os preços em dinheiro e em milhas.