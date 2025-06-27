Aparelhos eletrônicos "parados" e encostados em casa: há riscos?

Algumas vezes precisamos deixar um aparelho eletrônico guardado por muito tempo! Essa ação pode acabar danificando o equipamento? Essa é uma dúvida comum, especialmente quando falamos de dispositivos que não usamos com frequência, como videogames antigos e câmeras fotográficas. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender quando e por que os equipamentos eletrônicos podem estragar se ficarem parados e como evitar isso. Ouça a conversa completa!