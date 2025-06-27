Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

Aparelhos eletrônicos "parados" e encostados em casa: há riscos?

Ouça as explicações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 27 de Junho de 2025 às 11:12

Publicado em 

27 jun 2025 às 11:12
Câmeras de celular
Câmeras de celular Crédito: Divulgação
Algumas vezes precisamos deixar um aparelho eletrônico guardado por muito tempo! Essa ação pode acabar danificando o equipamento? Essa é uma dúvida comum, especialmente quando falamos de dispositivos que não usamos com frequência, como videogames antigos e câmeras fotográficas. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender quando e por que os equipamentos eletrônicos podem estragar se ficarem parados e como evitar isso. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia -27-06-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica
Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha
Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados