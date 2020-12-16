Ano novo, celular novo? O que levar em conta ao trocar seu aparelho!

Às vésperas de 2021 você está juntando aquele dinheiro visando à "aposentadoria" do seu celular antigo? Para muitas pessoas essa pode ser a oportunidade para trocar de aparelho e começar o ano novo, literalmente, "novinho" em folha. Pensando nisso, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré preparou um "top 5", com orientações sobre o que você deve ficar atento ao comprar um novo aparelho. Vamos às dicas: bateria, tela, memória interna, qualidade da câmera e sinal 5G. Fique por dentro!