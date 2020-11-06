Android e IOS: como funciona a proteção em caso de perda ou roubo?

Tanto o sistema iOS quanto o Android oferecem funções de proteção e segurança no caso de perda ou roubo de smartphones. No iPhone, o aplicativo é o "Buscar Meu iPhone", e no Android é o "Encontre meu dispositivo". Mas como essas aplicações funcionam? Quem esclarece é Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia. Acompanhe!
A principal função é controlar o aparelho de maneira remota, impedindo o acesso a dados, também enviar comando de apagar todos os dados. Você pode também achar seu celular em qualquer parte do mundo através de geolocalização, enviar um comando para o smartphone emitir sinal sonoro e bloquear o aparelho totalmente.
CBN e a Tecnologia - 06-11-20