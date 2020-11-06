Android e IOS: como funciona a proteção em caso de perda ou roubo?

Tanto o sistema iOS quanto o Android oferecem funções de proteção e segurança no caso de perda ou roubo de smartphones. No iPhone, o aplicativo é o "Buscar Meu iPhone", e no Android é o "Encontre meu dispositivo". Mas como essas aplicações funcionam? Quem esclarece é Gilberto Sudré, nesta edição do CBN e a Tecnologia. Acompanhe!