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Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

Alvo de polêmicas, conheça as redes sociais alternativas ao X/Twitter

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 11:55

Publicado em 

12 abr 2024 às 11:55
Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter: redes sociais
Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter: redes sociais Crédito: Divulgação
O X/Twitter está, deste a última semana, no centro de um conflito com o STF. A questão é a acusação de que membros do tribunal solicitaram, sem decisão judicial, o bloqueio de perfis. Além disto, a solicitação seria que a justificativa apresentada para tal fato fosse de que o perfil bloqueado estivesse violado os termos de uso da rede social. No “CBN e a Tecnologia”, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer algumas redes sociais alternativas ao X/Twitter. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 12-04-24

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