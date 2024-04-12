Alvo de polêmicas, conheça as redes sociais alternativas ao X/Twitter

O X/Twitter está, deste a última semana, no centro de um conflito com o STF. A questão é a acusação de que membros do tribunal solicitaram, sem decisão judicial, o bloqueio de perfis. Além disto, a solicitação seria que a justificativa apresentada para tal fato fosse de que o perfil bloqueado estivesse violado os termos de uso da rede social. No “CBN e a Tecnologia”, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer algumas redes sociais alternativas ao X/Twitter. Ouça a conversa completa!