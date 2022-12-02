Alexa: o que é e como funciona uma assistente de voz!

A notícia em destaque na tecnologia nos últimos dias! Na sequência das informações sobre prováveis demissões na Amazon, a gigante de tecnologia de Jeff Bezos poderá ter outra baixa significativa em breve. Documentos obtidos pelo Business Insider indicam que a situação delicada pela qual a empresa passa pode ser tão grave que pode até acabar sobrando para a Alexa, a assistente de voz da Amazon. Somente no primeiro trimestre deste ano, a subsidiária “Worldwide Digital”, da Amazon, reportou um prejuízo operacional de mais de US$ 3 bilhões.