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CBN e a Tecnologia

Alexa: o que é e como funciona uma assistente de voz!

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 12:01

Publicado em 

02 dez 2022 às 12:01
Alexa
Alexa Crédito: Pixabay
A notícia em destaque na tecnologia nos últimos dias! Na sequência das informações sobre prováveis demissões na Amazon, a gigante de tecnologia de Jeff Bezos poderá ter outra baixa significativa em breve. Documentos obtidos pelo Business Insider indicam que a situação delicada pela qual a empresa passa pode ser tão grave que pode até acabar sobrando para a Alexa, a assistente de voz da Amazon. Somente no primeiro trimestre deste ano, a subsidiária “Worldwide Digital”, da Amazon, reportou um prejuízo operacional de mais de US$ 3 bilhões.
A divisão é a responsável por uma ampla gama de produtos – desde os alto-falantes inteligentes até o streaming Prime Video –, sendo que ela será a mais impactada pelas demissões em massa. No centro da polêmica, nesta edição do “CBN e a Tecnologia” o comentarista Gilberto Sudré explica como funcionam assistentes pessoais de voz, como a Alexa, e quais os riscos no seu uso. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia - 02-12-22.mp3

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