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CBN e a Tecnologia

Além do falso pagamento: saiba quais são os principais golpes virtuais praticados no ES

Ouça detalhes na participação do delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos

Publicado em 11 de Abril de 2025 às 11:35

Publicado em 

11 abr 2025 às 11:35
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Golpes virtuais têm aumentado no Brasil (Imagem: Pungu x | Shutterstock) Crédito:
No universo online, os golpes se multiplicam. Na última edição de “CBN e a Tecnologia”, o comentarista Gilberto Sudré destacou a ocorrência do “golpe do falso pagamento”, que faz a pessoa entregar produto antes de checar se o dinheiro entrou na conta. Mas, hoje, no país, vários outros crimes ocorrem. O delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, destaca outros crimes em alta. São eles:
- O falso advogado pelo WhatsApp
- A falsa central telefônica
- Compras em sites falsos
CBN - CBN e a Tecnologia -11-04-25.mp3

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