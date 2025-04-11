Além do falso pagamento: saiba quais são os principais golpes virtuais praticados no ES

No universo online, os golpes se multiplicam. Na última edição de “CBN e a Tecnologia”, o comentarista Gilberto Sudré destacou a ocorrência do “golpe do falso pagamento”, que faz a pessoa entregar produto antes de checar se o dinheiro entrou na conta. Mas, hoje, no país, vários outros crimes ocorrem. O delegado Brenno Andrade, titular da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, destaca outros crimes em alta. São eles: