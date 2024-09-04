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CBN e a Tecnologia

Você reinicia seu celular com que frequência? Saiba que ele pode te ajudar a escapar de vírus

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 11:26

Publicado em 

04 set 2024 às 11:26
Aparelho de telefone celular smartphone
Aparelho de telefone celular smartphone Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil
Em um mundo cada vez mais conectado, o smartphone se tornou uma extensão do nosso corpo. Usamos o celular para tudo. Mas essa praticidade também tem um preço: o aumento dos riscos de golpes e roubos digitais. A Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura dos EUA (CISA) divulgou um conjunto de dicas essenciais para ajudar você a manter seu dispositivo seguro e proteger seus dados contra ameaças. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer essas dicas. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 04-09-24.mp3

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