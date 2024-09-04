Você reinicia seu celular com que frequência? Saiba que ele pode te ajudar a escapar de vírus

Em um mundo cada vez mais conectado, o smartphone se tornou uma extensão do nosso corpo. Usamos o celular para tudo. Mas essa praticidade também tem um preço: o aumento dos riscos de golpes e roubos digitais. A Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura dos EUA (CISA) divulgou um conjunto de dicas essenciais para ajudar você a manter seu dispositivo seguro e proteger seus dados contra ameaças. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer essas dicas. Ouça a conversa completa!