Afinal, quem e o quê podem ser rastreados na Internet?

Na última edição do quadro "Retrabalho", o assunto em destaque foi que a geolocalização do celular, que mostra onde o usuário estava em determinado horário, poderá ser usada para comprovar se o trabalhador tem direito a horas extra. O entendimento é da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do Trabalho. Pegando como gancho a discussão, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz uma discussão tecnológica sobre o tema: afinal, quem e o quê pode ser rastreado na Internet? Tudo que é feito no meio virtual tem "pegadas"? Ouça a conversa completa!