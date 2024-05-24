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CBN e a Tecnologia

Afinal, quem e o quê podem ser rastreados na Internet?

De início, tenha em mente que tudo que é feito no meio virtual deixa "pegadas"

Publicado em 24 de Maio de 2024 às 11:27

Publicado em 

24 mai 2024 às 11:27
Rastreamento de celular, GPS
Rastreamento de celular, GPS Crédito: Freepik
Na última edição do quadro "Retrabalho", o assunto em destaque foi que a geolocalização do celular, que mostra onde o usuário estava em determinado horário, poderá ser usada para comprovar se o trabalhador tem direito a horas extra. O entendimento é da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal Superior do Trabalho. Pegando como gancho a discussão, nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré traz uma discussão tecnológica sobre o tema: afinal, quem e o quê pode ser rastreado na Internet? Tudo que é feito no meio virtual tem "pegadas"? Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 24-05-24.mp3

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