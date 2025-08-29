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CBN e a Tecnologia

Afinal, o que é a TV 3.0? Especialista explica!

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 29 de Agosto de 2025 às 11:35

Publicado em 

29 ago 2025 às 11:35
TV 3.0 foi lançada pelo governo federal
TV 3.0 foi lançada pelo governo federal Crédito: CanalGov/Divulgação
Está chegando ao Brasil a chamada "TV 3.0", a nova geração da TV digital aberta. A promessa é oferecer imagem e som melhores, interatividade e até integração com a internet. Mas fica a grande questão: será que essa tecnologia vai realmente vingar? Afinal, muitas dessas vantagens já estão disponíveis hoje em serviços de streaming e nas próprias redes sociais, onde o público já se acostumou a assistir. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia -29-08-25.mp3

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