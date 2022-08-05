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CBN e a Tecnologia

Afinal, já é hora de comprar um smartphone 5G?

Ouças as orientações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 11:26

Publicado em 

05 ago 2022 às 11:26
Internet 5G
Internet 5G Crédito: Freepik
Um dos assuntos que mais se comenta atualmente é a conexão 5G. Será que já é hora de comprar um smartphone compatível com a nova tecnologia? Apesar de ainda devagar, o sinal está avançando pelo Brasil. Nesta semana, houve a ativação das antenas na faixa principal do 5G em São Paulo. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), "não temos data definida para ativação do 5G no Espírito Santo". E se você está pensando em trocar de celular, qual modelo já está disponível no mercado? Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré. 
CBN e a Tecnologia - 05-08-22
Confira a lista dos modelos homologados pela Anatel

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