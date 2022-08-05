Afinal, já é hora de comprar um smartphone 5G?

Um dos assuntos que mais se comenta atualmente é a conexão 5G. Será que já é hora de comprar um smartphone compatível com a nova tecnologia? Apesar de ainda devagar, o sinal está avançando pelo Brasil. Nesta semana, houve a ativação das antenas na faixa principal do 5G em São Paulo. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), "não temos data definida para ativação do 5G no Espírito Santo". E se você está pensando em trocar de celular, qual modelo já está disponível no mercado? Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré.