Afinal, como saber se meu celular é original ou réplica?

Os golpistas estão cada vez mais experientes e isso faz com que seja preciso tomar ainda mais cuidado ao adquirir um celular pela internet - em lojas pouco confiáveis - ou modelos usados e que aparentemente são originais. Como saber, então, se o meu celular é original ou réplica? Este é o assunto do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré.