Afinal, como saber se meu celular é original ou réplica?

Os golpistas estão cada vez mais experientes e isso faz com que seja preciso tomar ainda mais cuidado ao adquirir um celular pela internet - em lojas pouco confiáveis - ou modelos usados e que aparentemente são originais. Como saber, então, se o meu celular é original ou réplica? Este é o assunto do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré.
Ele destaca que ao comprar um celular falsificado o usuário não terá o suporte da marca em caso de defeitos e corre o risco de ter o telefone bloqueado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que desde 2018 vem bloqueando aparelhos piratas e sem registro. Saiba como descobrir se ele é verdadeiro ou não!
CBN e a Tecnologia - 17-03-21