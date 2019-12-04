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CBN E A TECNOLOGIA

Afinal, aplicativo com acesso à câmera pode fotografar secretamente?

Ouça as orientações do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 12:39

Publicado em 

04 dez 2019 às 12:39
Nos últimos dias um fato do mundo virtual chamou a atenção de usuários de redes sociais de todo o mundo. Um "bug" no aplicativo do Facebook para IOS - o sistema operacional da Apple - sugeriu que a rede social poderia estar espionando usuários pela câmera do iPhone.
Um vídeo que circulou nas redes mostrou, inclusive, que a câmera do celular é ativada secretamente em segundo plano enquanto a pessoa usa o app e navega pelo feed. A empresa chegou a confirmar o erro e explicou: "Descobrimos recentemente que a versão 244 do aplicativo do Facebook para iOS foi lançada incorretamente em modo paisagem. Ao corrigir esse problema (...), acabamos introduzindo um bug que fazia com que o aplicativo navegasse parcialmente para a tela da câmera adjacente ao Feed de Notícias quando os usuários tocavam em fotos". Este é o tema do CBN e a Tecnologia desta quarta-feira (04). Em destaque o comentarista Gilberto Sudré explica, se, afinal, aplicativos com acesso à câmera podem fotografar secretamente. Confira!
CBN e a Tecnologia - 04-12-19.mp3

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