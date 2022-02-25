A TV aberta vai mudar? E qual o futuro da televisão digital?

A TV digital como conhecemos hoje vai sofrer mudanças? O Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (Fórum SBTVD), responsável pelo desenvolvimento de normas técnicas do setor, anunciou os primeiros resultados da segunda fase de testes do novo modelo, chamado de TV 3.0, que deve chegar à casa de alguns poucos brasileiros já em 2024. Qual a principal diferença destas novidades para os aparelhos que temos em casa hoje? Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré.