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A TV aberta vai mudar? E qual o futuro da televisão digital?

Ouça a análise do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 11:43

Publicado em 

25 fev 2022 às 11:43
Fire TV Stick, da Amazon, transforma TV comum em smart
Fire TV Stick, da Amazon, transforma TV comum em smart Crédito: Divulgação
A TV digital como conhecemos hoje vai sofrer mudanças? O Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (Fórum SBTVD), responsável pelo desenvolvimento de normas técnicas do setor, anunciou os primeiros resultados da segunda fase de testes do novo modelo, chamado de TV 3.0, que deve chegar à casa de alguns poucos brasileiros já em 2024. Qual a principal diferença destas novidades para os aparelhos que temos em casa hoje? Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré. 
CBN e a Tecnologia - 25-02-22.mp3

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