A resistência à água dos celulares tem prazo de validade?

Recentemente explicamos no quadro CBN e a Tecnologia a diferença entre aparelhos resistentes e à prova d'água. Mas uma dúvida fundamental permanece: essa proteção dura para sempre? E no caso dos celulares usados ou seminovos, a vedação ainda é confiável?

Nesta edição do CBN e a Tecnologia desta quarta-feira (25), o comentarista Gilberto Sudré esclarece o que desgasta a proteção dos aparelhos ao longo do tempo e quais cuidados tomar para não perder o dispositivo em um mergulho acidental. Ouça a conversa completa!