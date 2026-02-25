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CBN e a Tecnologia

A resistência à água dos celulares tem prazo de validade?

Ouça detalhes na participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 25 de Fevereiro de 2026 às 12:07

Publicado em 

25 fev 2026 às 12:07
Mulher, celular, aplicativo, telefone, ouvidoria
Mulher, celular, aplicativo, telefone, ouvidoria Crédito: Freepik
Recentemente explicamos no quadro CBN e a Tecnologia a diferença entre aparelhos resistentes e à prova d'água. Mas uma dúvida fundamental permanece: essa proteção dura para sempre? E no caso dos celulares usados ou seminovos, a vedação ainda é confiável?
Nesta edição do CBN e a Tecnologia desta quarta-feira (25), o comentarista Gilberto Sudré esclarece o que desgasta a proteção dos aparelhos ao longo do tempo e quais cuidados tomar para não perder o dispositivo em um mergulho acidental. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 25-02-26.mp3

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