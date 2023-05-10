Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Tecnologia

5G standalone: saiba como acessar a nova rede de alta velocidade no celular

Ouça detalhes na participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 11:13

Publicado em 

10 mai 2023 às 11:13
5G
5G Crédito: Pixabay
Acessar o chamado 5G puro ("standalone") na palma da mão exige atenção e uma série de cuidados para não ter uma experiência frustrada. O primeiro passo é saber se a nova rede já está disponível em sua cidade: hoje, de acordo com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), já são 111 municípios, como capitais e localidades com mais de 500 mil habitantes. Além disso, é preciso atenção na hora de comprar um celular, trocar de chip e planos, além de verificar as configurações no smartphones. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré. 
CBN - CBN e a Tecnologia - 5.13s - 10-05-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores
Caso aconteceu no domingo (31) no bairro Interlagos
Idoso de 70 anos é detido por dirigir sob efeito de álcool em Linhares
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados