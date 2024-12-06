5G “puro” é liberado em todo o país, mas há desafios; entenda

A principal faixa de frequência do 5G está livre para ser usada pelas operadoras em todo o Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), informou, na última segunda-feira (2), que todas as cidades no país estão aptas a receber o 5G standalone, também chamado de "5G puro". É ele que oferece os principais benefícios dessa tecnologia.

Assim, o 5G é uma realidade no Brasil, mas mesmo com muios usuários já conectados à nova tecnologia, muitas dúvidas ainda estão presentes como: qual a cobertura existente? Qual a velocidade? Quais Smartphones são compatíveis? Preciso ajustar meu plano junto à operadora? Nesta edição do “CBN é a Tecnologia”, com o comentarista Gilberto Sudré, vamos entender o que é necessário para acessar o 5G. Ouça a conversa completa!