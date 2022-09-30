5G: preciso trocar a parabólica? Quais os custos?

O 5G já chegou, mas a novidade acabou por interferir em uma outra área, as parabólicas convencionais. A questão aqui é que a frequência do 5G é muito próxima da utilizada na transmissão do sinal da TV. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia" vamos conhecer o que precisa ser feito pelos usuários da parabólicas convencionais a partir da implantação do 5G. O tema foi motivado por meio da dúvida do ouvinte Eduardo Antunes, de Marechal Floriano. Ele mandou a seguinte dúvida: "Olá, vou sugerir para o Gilberto abordar sobre a substituição das parabólicas. Informar sobre o site que deve ser acessado, o direito, de quem tem cadastro no CadÚnico, de receber a nova antena grátis e como o usuário poderá comprar a sua. Moro no interior e aqui, tem gente que nem sabe que a parabólica que usa está saindo de uso", perguntou. Ouça as explicações completas!