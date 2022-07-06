5G: o que muda com a chegada do sinal ao Brasil

Internet 5G Crédito: Freepik

O 5G, finalmente, desembarca no Brasil. A partir desta quarta feira (06) o novo padrão de comunicação de celular passa a estar disponível no Distrito Federal, em Brasília. A previsão inicial era que todas as capitais deveriam ter o 5G funcionando até 31 de julho, mas, devido a dificuldades logísticas para importação de equipamentos, o prazo foi estendido para 29 de setembro. Em entrevista à CBN Vitória, o professor Jair Adriano Lima Silva, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pesquisador do Laboratório de Telecomunicações (LabTel) da Ufes, destaca que a nova tecnologia promoverá uma revolução.

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Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré também explica o que muda com a nova tecnologia e como fica o cronograma de implantação em outras cidades brasileiras. E esclarece uma dúvida recorrente: vou precisar trocar de celular para receber o sinal 5G?

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CRONOGRAMA DA ANATEL:

O uso do 5G com sua potencialidade máxima se dará a partir da liberação para uso na faixa de 3,5 GHz. O cronograma de liberação, definido no Edital 5G, é o seguinte:

a) a partir de 29 de agosto de 2022, nos municípios brasileiros que sejam capitais de Estados e o Distrito Federal; Vitória a previsão é de que o serviço esteja disponível até 29 de setembro deste ano, segundo a Anatel.

b) a partir de 1º de janeiro de 2023, nos municípios brasileiros que possuam população igual ou superior a 500 (quinhentos) mil habitantes;

c) a partir de 30 de junho de 2023, nos municípios brasileiros que possuam população igual ou superior a 200 (duzentos) mil habitantes e em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos municípios brasileiros que possuam população de até 30 (trinta) mil habitantes;

d) a partir de 30 de junho de 2024, nos municípios brasileiros dispostos no ANEXO XIV-A que possuam população igual ou superior a 100 (cem) mil habitantes e em pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos municípios brasileiros que possuam população de até 30 (trinta) mil habitantes;

e) a partir de 30 de junho de 2025, em pelo menos 75% (vinte e cinco por cento) dos municípios brasileiros que possuam população de até 30 (trinta) mil habitantes;

f) a partir de 1º de janeiro de 2026, nos demais municípios.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA: