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CBN e a Tecnologia

5G: o que muda com a chegada do sinal ao Brasil

Ouça entrevistas com os especialistas no setor

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 12:11

Publicado em 

06 jul 2022 às 12:11
Internet 5G
Internet 5G Crédito: Freepik
O 5G, finalmente, desembarca no Brasil.  A partir desta quarta feira (06) o novo padrão de comunicação de celular passa a estar disponível no Distrito Federal, em Brasília. A previsão inicial era que todas as capitais deveriam ter o 5G funcionando até 31 de julho, mas, devido a dificuldades logísticas para importação de equipamentos, o prazo foi estendido para 29 de setembro. Em entrevista à CBN Vitória, o professor Jair Adriano Lima Silva, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pesquisador do Laboratório de Telecomunicações (LabTel) da Ufes, destaca que a nova tecnologia promoverá uma revolução. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jair Adriano Lima Silva - 05-11-21.mp3
Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré também explica o que muda com a nova tecnologia e como fica o cronograma de implantação em outras cidades brasileiras. E esclarece uma dúvida recorrente: vou precisar trocar de celular para receber o sinal 5G?
CBN E A TECNOLOGIA - 06-07-22
CRONOGRAMA DA ANATEL:
O uso do 5G com sua potencialidade máxima se dará a partir da liberação para uso na faixa de 3,5 GHz. O cronograma de liberação, definido no Edital 5G, é o seguinte:
a) a partir de 29 de agosto de 2022, nos municípios brasileiros que sejam capitais de Estados e o Distrito Federal; Vitória a previsão é de que o serviço esteja disponível até 29 de setembro deste ano, segundo a Anatel. 
b) a partir de 1º de janeiro de 2023, nos municípios brasileiros que possuam população igual ou superior a 500 (quinhentos) mil habitantes;
c) a partir de 30 de junho de 2023, nos municípios brasileiros que possuam população igual ou superior a 200 (duzentos) mil habitantes e em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos municípios brasileiros que possuam população de até 30 (trinta) mil habitantes;
d) a partir de 30 de junho de 2024, nos municípios brasileiros dispostos no ANEXO XIV-A que possuam população igual ou superior a 100 (cem) mil habitantes e em pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos municípios brasileiros que possuam população de até 30 (trinta) mil habitantes;
e) a partir de 30 de junho de 2025, em pelo menos 75% (vinte e cinco por cento) dos municípios brasileiros que possuam população de até 30 (trinta) mil habitantes;
f) a partir de 1º de janeiro de 2026, nos demais municípios.
O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA:
A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) destaca que Vitória modernizou sua legislação e desburocratizou o processo de licenciamento de antenas de pequeno porte, como as de 5G (Lei Municipal 9802/2021, que alterou a Lei Municipal 8797/2015). Com a nova Lei, a instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações de pequeno porte em locais onde já existem antenas e nos terrenos particulares é dispensada de licenciamento. Em áreas públicas, a licença para a instalação será feita em até 48h. Com essa alteração da legislação, Vitória tornou-se uma das mais eficientes para se implantar a tecnologia 5G no País. Conforme anúncio da disponibilização a partir de julho, as empresas farão a implantação das antenas.

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