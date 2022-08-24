5G em Vitória: nosso comentarista testou o sinal

Ele já está entre nós! O município de Vitória está conectado à internet móvel 5G desde a última segunda-feira (22), conforme anúncio feito pela Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel). O serviço é oferecido na cidade pelas operadoras Claro, Tim e Vivo. Pensando nisto, nesta edição do "CBN e a Tecnologia" o comentarista Gilberto Sudré esclarece dúvidas com relação ao assunto. E agora como podemos usar esta tecnologia? Preciso trocar meu aparelho e chip? E onde temos cobertura do sinal? Vai custar mais caro? Ouça as explicações completas!
CBN e a Tecnologia - 24-08-22