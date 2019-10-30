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CBN E A TECNOLOGIA

50 anos da Internet: os hábitos que você aposentou!

Entre as muitas lembranças, o hábito de revelar fotos e enviar cartas

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 11:22

Publicado em 

30 out 2019 às 11:22
A Internet está fazendo aniversário! No dia 29 de outubro de 1969, a rede mundial de computadores foi criada num experimento liderado pelo pesquisador Leonard Kleinrock e, ao longo das décadas, ganhou força, se popularizou e hoje faz parte do dia a dia de todos nós. Não é mesmo? É neste clima que no CBN e a Tecnologia desta quarta-feira (30) o comentarista Gilberto Sudré quer saber: que hábitos do passado você, literalmente, aposentou por conta dos recursos da Web?
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 30-10-19
Vamos a alguns destaques populares lembrados pelo nosso comentarista:
- Ir à locadora - afinal, os filmes estão disponíveis no meio virtual e dentro do nosso próprio lar;
 
- Enviar cartas - a febre, como não poderia deixar de ser, é a famosa troca de mensagens no WhatsApp;
- Comprar CDs - as músicas estão disponíveis, ali, na palma da mão;
- Revelar fotos - tudo está na “nuvem”, não é mesmo?;
- Anúncios de classificados;
- Fazer ligações! - cada vez mais raro ligarmos para alguém, não é mesmo?
[Fonte: Portal TecTudo]
 

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