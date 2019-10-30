50 anos da Internet: os hábitos que você aposentou!

A Internet está fazendo aniversário! No dia 29 de outubro de 1969, a rede mundial de computadores foi criada num experimento liderado pelo pesquisador Leonard Kleinrock e, ao longo das décadas, ganhou força, se popularizou e hoje faz parte do dia a dia de todos nós. Não é mesmo? É neste clima que no CBN e a Tecnologia desta quarta-feira (30) o comentarista Gilberto Sudré quer saber: que hábitos do passado você, literalmente, aposentou por conta dos recursos da Web?