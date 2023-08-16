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CBN e a Tecnologia

5 anos da LGPD: o que avançou na Lei e os desafios que persistem

Ouça as participações do comentarista Gilberto Sudré e da advogada especialista em Direito Digital, Fernanda Modolo

Publicado em 16 de Agosto de 2023 às 12:20

Publicado em 

16 ago 2023 às 12:20
Empresas já podem ser penalizadas em caso de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) Crédito: Pexels
Neste mês de agosto comemoram-se os cinco anos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – LGPD). Publicada em 2018, a LGPD entrou em vigor em 2020 e suas sanções se tornaram aplicáveis em 2021. Um marco significativo na trajetória da LGPD foi a aplicação da primeira sanção pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados em julho de 2023. A primeira multa pelo descumprimento de determinações da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) foi aplicada no Brasil. Foram duas sanções administrativas de R$ 7.200, cada, totalizando R$ 14.400, à Telekall Infoservice, do ramo de telefonia, sediada em Vila Velha. Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", o comentarista Gilberto Sudré discute o assunto com a participação da advogada especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, Fernanda Modolo. Ouça a conversa completa!
CBN e a Tecnologia- 16-08-23

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