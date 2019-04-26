35% dos brasileiros não sabem como proteger sua privacidade online

Privacidade e Internet são discussões recorrentes no CBN e a Tecnologia. Mas, desta vez, temos um novo alerta sobre o assunto com base em dados: uma pesquisa recente da Kaspersky Lab [empresa produtora de softwares] revela que um terço (35%) dos brasileiros não sabe como proteger sua privacidade online. E tem mais: a pesquisa indica que quase um quinto dos brasileiros já teve informações particulares colocadas em domínio público. Este é o tema do comentarista Gilberto Sudré.