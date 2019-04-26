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CBN E A TECNOLOGIA

35% dos brasileiros não sabem como proteger sua privacidade online

Quem detalha a pesquisa sobre segurança é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 10:54

Publicado em 

26 abr 2019 às 10:54
Privacidade e Internet são discussões recorrentes no CBN e a Tecnologia. Mas, desta vez, temos um novo alerta sobre o assunto com base em dados: uma pesquisa recente da Kaspersky Lab [empresa produtora de softwares] revela que um terço (35%) dos brasileiros não sabe como proteger sua privacidade online. E tem mais: a pesquisa indica que quase um quinto dos brasileiros já teve informações particulares colocadas em domínio público. Este é o tema do comentarista Gilberto Sudré.
 
CBN e a Tecnologia - Gilberto Sudré - 26-04-19
 

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